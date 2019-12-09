ГПУ викрила незаконне використання майна університету ДФС

Фото: університет ДФС (nusta.edu.ua)

Університету повернули понад 11 млн гривень

Правоохоронці викрили схему незаконного використання майна університету Держаної фіскальної служби на понад 11 мільйонів гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генпрокуратури.

Як повідомляється, касаційний господарський суд погодився з доводами прокуратури та залишив без змін рішення про визнання недійсним договір оренди державного майна УДФС та стягнення у дохід держави майже 2 млн гривень.

"У безоплатному використанні УДФС перебувало державне майно - реабілітаційно-оздоровчий комплекс "Сосновий бір", який використовувався для забезпечення студентів гуртожитком. Однак це майно незаконно вибуло з державної власності на користь приватної установи, засновниками якої є родичі колишнього ректора", - розповіли в ГПУ.

Зазначається, що наразі було задоволено 6 позовів про визнання недійсними договорів оренди та повернення державі всієї орендної плати, яка була отримана в результаті незаконної схеми. Загалом в університет було повернуто понад 11 млн гривень.

"На даний час судовий розгляд ще одного позову прокурора щодо стягнення незаконної орендної плати триває", - додали в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України викрила схему розкрадання лісових ресурсів у Харківській області. Зловмисники завдали державі збитків на суму 5,5 млн гривень. Про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 191 КК України, було повідомлено 11 чиновникам.