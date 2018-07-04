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ГПУ выдал запрет на строительство Музея Революции достоинства на Институтской

НовостиПолитика    04.07.2018 - 23:56
Фото: ГПУ (РБК-Украина)
Фото: ГПУ (РБК-Украина)

Департамент спецрасследований ГПУ выдал предписание о запрете строительства мемориала на Институской

Департамент спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины выдал предписание о запрете строительства "Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музей Революции достоинства". Об этом в ефіре "Громадського радіо" рассказал директор музея Игорь Пошивайло. 

Предписание запрещает строительство музея и мемориала на Институтсткой.

"Фактически постановление запрещает любые действия от изменения объектов, запрета сноса малых архитектурных форм до запрета насаждений", - отметил Пошивайло.

Напомним, ранее победу в архитектурном конкурсе проектов на лучшее проектное предложение по объекту "Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной сотни - Музей Революции достоинства" одержали архитекторы из Германии.

В состав жюри вошло 11 украинских и европейских специалистов. Общее количество предложенных проектов - 12, половину из них было отобрано для дальнейшего участия в конкурсе, после чего авторы проектов получили замечания от членов жюри и несколько изменили свои предложения.

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Теги публикации: ГПУ, музей, мемориал, запрет  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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