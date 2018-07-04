ГПУ выдал запрет на строительство Музея Революции достоинства на Институтской

Департамент спецрасследований ГПУ выдал предписание о запрете строительства мемориала на Институской
Департамент спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины выдал предписание о запрете строительства "Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музей Революции достоинства". Об этом в ефіре "Громадського радіо" рассказал директор музея Игорь Пошивайло.
Предписание запрещает строительство музея и мемориала на Институтсткой.
"Фактически постановление запрещает любые действия от изменения объектов, запрета сноса малых архитектурных форм до запрета насаждений", - отметил Пошивайло.
Напомним, ранее победу в архитектурном конкурсе проектов на лучшее проектное предложение по объекту "Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной сотни - Музей Революции достоинства" одержали архитекторы из Германии.
В состав жюри вошло 11 украинских и европейских специалистов. Общее количество предложенных проектов - 12, половину из них было отобрано для дальнейшего участия в конкурсе, после чего авторы проектов получили замечания от членов жюри и несколько изменили свои предложения.