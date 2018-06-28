Стало известно, кто спроектирует Музей Революции достоинства в Киеве

Победители архитектурного проекта - архитекторы из Берлина

Победу в архитектурном конкурсе проектов на лучшее проектное предложение по объекту "Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной сотни - Музей Революции достоинства" одержали архитекторы из Германии. Об этом сегодня во время брифинга сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук, передает корреспондент РБК-Украина.

"Победители архитектурного проекта - архитекторы из Берлина (Германия) - Ян Кляйхус и Йоханес Кресснер", - сообщил Нищук.

Фото: авторы проекта Музея Революции достоинства Йоханес Кресснер и Ян Кляйхус (РБК-Украина)

По словам генерального директора "Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музей Революции достоинства" Игоря Пошивайло, второе место занял проект украинского Buro/Architects, архитекторы Антон Олейник и Алексей Пахомов.

"Третье место занял проект, автором которого является Лина Готме (Париж, Франция)", - отметил председатель жюри конкурса, заслуженный архитектор Германии Матиас Зауэрбрух.

По его словам, в состав жюри вошло 11 украинских и европейских специалистов. Общее количество предложенных проектов - 12, половину из них было отобрано для дальнейшего участия в конкурсе, после чего авторы проектов получили замечания от членов жюри и несколько изменили свои предложения.

Авторы трех проектов, которые вошли в финал, но не заняли премиальных мест - специалисты из Австрии, Франции и Испании.

Напомним, 18 ноября 2015 года Порошенко предложил Кабмину создать мемориал Героев Небесной сотни.