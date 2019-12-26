Генеральная прокуратура уволила руководителя украинской следственной группы по делу о катастрофе МН17. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь бывшего генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

По ее словам, ГПУ уволила руководителя следственной группы по МН17 от Украины и единого прокурора. Она также добавила, что соответствующую информацию она получила от нидерландских прокуроров.

"Фред Вестербеке, глава международной Совместной следственной группы (JIT), после такой новости лично прилетал в Киев, но наш генпрокурор не нашел для него времени! Нашел время заместитель", - отметила Сарган.

Отметим, по словам генпрокурора Руслана Рябошапки из более 1,3 тыс. прокуроров ГПУ после переаттестации должности сохранят 610 прокуроров. Кроме того, им предложили перейти в Офис генерального прокурора.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная рада Украины продлила соглашение с Нидерландами о сотрудничестве по катастрофе MH17.