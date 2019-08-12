ГПУ установила вербовщиков детей в незаконные формирования на Донбассе

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) установила группу вербовщиков детей в незаконные военные формирования на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Как сообщается, в ходе досудебного расследования прокуроры в криминальном производстве сообщено о подозрении руководителям так называемых военно-патриотических клубов "Спартанцы" и "Амазонки", общественного военно-патриотического движения "Молодая гвардия". Их подозревают в осуществлении организационного и иного содействия деятельности террористической организации, создании не предусмотренных законами Украины военизированных формирований и участие в их деятельности.

"Установлено, что указанные лица, являющиеся активными участниками и сторонниками террористической организации "ДНР", поддерживают и пропагандируют русскую неоимперскую геополитическую доктрину "Русский мир", а также идеи отсоединения Донецкой области от Украины и провозглашения на ее территории независимого государства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемые умышленно по согласованию с руководителями террористической организации "ДНР" и не установленным в настоящее время представителями власти Российской Федерации и Вооруженных сил РФ, создали так называемые военно-патриотические клубы "Спартанцы" и "Амазонки", общественное военно-патриотическое движение "Молодая гвардия".

"К основным задачам таких объединений относятся вербовка и вовлечение малолетних и несовершеннолетних лиц к участию в противоправной деятельности террористической деятельности "ДНР" под видом военно-патриотического обучения и выступлений на различных военно-спортивных мероприятиях", - говорится в сообщении.

Так подозреваемые отдавали приказы об осуществлении формирования системы с идеологической обработки детей, из числа жителей Донецкой области. Они вербовали детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет для подготовки путем обучения обращению с оружием, боеприпасами и взрывоопасными веществами с обязательным ношением военной формы к участию в военных действиях и террористической деятельности против сил АТО и ООС.

В настоящее время досудебное расследование продолжается, принимаются меры к розыску и задержанию подозреваемых.

Напомним, ранее РБК-Укриана сообщало, что оккупационная "власть" на Донбассе привлекает несовершеннолетних граждан Украины к террористической деятельности. Достоверность этой информации подтверждается целым рядом различных, независимых друг от друга источников, как собственно военных, так и гражданских, официальных и неофициальных.

Кроме того, в конце 2015 года СБУ задержала агента Федеральной службы безопасности РФ, которая должна была вербовать украинских военных.