ГПУ встановила вербувальників дітей незаконні формування на Донбасі

Генеральна прокуратура України (ГПУ) встановила групу вербувальників дітей незаконні військові формування на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу ГПУ.

Як повідомляється, в ході досудового розслідування прокурори у кримінальному провадженні повідомлено про підозру керівникам так званих військово-патріотичних клубів "Спартанці" та "Амазонки", громадського військово-патріотичного руху "Молода гвардія". Їх підозрюють у здійсненні організаційного та іншого сприяння діяльності терористичної організації, створення не передбачених законами України воєнізованих формувань і участь в їх діяльності.

"Встановлено, що вказані особи, які є активними учасниками та прихильниками терористичної організації "ДНР", підтримують і пропагують російську неоімперську геополітичну доктрину "Русский мир", а також ідеї від'єднання Донецької області від України і проголошення на її території незалежної держави", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що підозрювані навмисне за погодженням з керівниками терористичної організації "ДНР" і не встановленим в даний час представниками влади Російської Федерації і Збройних сил РФ, створили так звані військово-патріотичні клуби "Спартанці" та "Амазонки", громадська військово-патріотичний рух "Молода гвардія".

"До основних завдань таких об'єднань належать вербування і залучення малолітніх і неповнолітніх осіб до участі у протиправній діяльності терористичної діяльності "ДНР" під виглядом військово-патріотичного навчання і виступів на різних військово-спортивних заходах", - йдеться в повідомленні.

Так підозрювані віддавали накази про здійснення формування системи ідеологічної обробки дітей, з числа мешканців Донецької області. Вони вербували дітей і підлітків у віці від 5 до 18 років для підготовки шляхом навчання поводженню зі зброєю, боєприпасами та вибухонебезпечними речовинами з обов'язковим носіння військової форми до участі у військових діях і терористичної діяльності проти сил АТО і ОНС.

Наразі досудове розслідування триває, вживаються заходи щодо розшуку та затримання підозрюваних.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що окупаційна влада на Донбасі приваблює неповнолітніх громадян України до терористичної діяльності. Достовірність цієї інформації підтверджується цілим рядом різних, незалежних один від одного джерел, як військових, так і цивільних, офіційних і неофіційних.

Крім того, в кінці 2015 року СБУ затримала агента Федеральної служби безпеки РФ, яка повинна була вербувати українських військових.