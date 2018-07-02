ГПУ составила сообщение о подозрении 2 депутатам Госдумы РФ в финансировании "ЛДНР"

Депутаты призвали граждан России к сбору средств для материального обеспечения "ЛНР" и "ДНР"

Генеральной прокуратурой Украины (ГПУ) составлено сообщение о подозрении двум депутатам Государственной думы Российской Федерации в финансировании терроризма. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Так, досудебным расследованием установлено, что два депутата Госдумы РФ, находясь на территории РФ, в марте - июне 2014 года с целью материального обеспечения террористических организаций "Луганская народная республика" и "Донецкая народная республика" в составе организованной главой ЛДПР Владимиром Жириновским преступной группы, в которую также вошли отдельные депутаты Госдумы и члены Либерально-демократической партии России, действуя публично, с участием представителей "ДНР" в присутствии СМИ призвали граждан России к сбору средств для материального обеспечения "ЛНР" и "ДНР", а также обеспечили размещение соответствующих объявлений на сайтах партии и открытия пунктов на территории России по сбору соответствующих средств.

Также указанные депутаты заключили соответствующее соглашение по материальному обеспечению "ДНР", а также обеспечили предоставление участникам этой террористической организации помещения на территории Москвы для представительской деятельности.

Также за счет собранных средств указанные депутаты на протяжении 2014-2017 годов осуществили поставку представителям "ЛДНР" 6 транспортных средств российского производства с повышенными проходными и эксплуатационными возможностями.

По этим фактам преступной деятельности указанной организованной группы 27 июня Генеральной прокуратурой Украины составлены сообщение о подозрении двум депутатам ГосДумы РФ в совершении ими преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258-5 УК Украины (финансирование терроризма).

Напомним, в Николаевской области контрразведка Службы безопасности Украины прекратила деятельность агентурной сети Генштаба Вооруженных сил РФ.