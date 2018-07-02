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ГПУ склала повідомлення про підозру 2 депутатам Держдуми РФ у фінансуванні "ЛДНР"

НовиниСуспільство    02.07.2018 - 15:22
Фото: ГПУ (РБК-Україна)
Фото: ГПУ (РБК-Україна)

Депутати закликали громадян Росії до збору коштів для матеріального забезпечення "ЛНР" і "ДНР"

Генеральною прокуратурою України (ГПУ) складено повідомлення про підозру двом депутатам Державної думи Російської Федерації у фінансуванні тероризму. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що двоє депутатів Держдуми РФ, перебуваючи на території РФ, в березні - червні 2014 року з метою матеріального забезпечення терористичних організацій "Луганська народна республіка" і "Донецька народна республіка" в складі організованої главою ЛДПР Володимиром Жириновським злочинної групи, до якої також увійшли окремі депутати Держдуми і члени Ліберально-демократичної партії Росії, діючи публічно, за участю представників "ДНР" в присутності ЗМІ закликали громадян Росії до збору коштів для матеріального забезпечення "ЛНР" і "ДНР", а також забезпечили розміщення відповідних оголошень на сайтах партії і відкриття пунктів на території Росії зі збору відповідних коштів.

Також зазначені депутати уклали відповідну угоду щодо матеріального забезпечення "ДНР", а також забезпечили надання учасникам цієї терористичної організації приміщення на території Москви для представницької діяльності.

Також за рахунок зібраних коштів зазначені депутати протягом 2014-2017 років здійснили поставку представникам "ЛДР" 6 транспортних засобів російського виробництва з підвищеними прохідними і експлуатаційними можливостями.

За цими фактами злочинної діяльності зазначеної організованої групи 27 червня Генеральною прокуратурою України складено повідомлення про підозру двом депутатам Держдуми РФ в скоєнні ними злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України (фінансування тероризму).

Нагадаємо, в Миколаївській області контррозвідка Служби безпеки України припинила діяльність агентурної мережі Генштабу Збройних сил РФ.

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Теги публікації: Державна дума РФ, ГПУ, ДНР  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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