У ГПУ повідомили про суттєве просування у справах Гандзюк та Шеремета

Фото: Віталій Касько (УНІАН)

У ГПУ не розповіли деталей розслідування по справах Гандзюк та Шеремета

У справах про вбивство громадської активістки Катерини Гандзюк і журналіста Павла Шеремета істотне просування. Про це розповів перший заступник генпрокурора Віталій Касько в інтерв'ю "theБабелю".

На питання про результати аудиту справ про вбивство Шеремета та Гандзюк Касько відповів: "в обох справах просування істотне".

"Я не буду говорити, коли буде результат, тому що ми домовилися, не розголошуємо такі речі, але в обох справах істотне просування. Ми не можемо анонсувати кожен крок слідства, але будемо інформувати про результати, коли зможемо", - розповів він.

Раніше повідомлялось, що СБУ і Генеральна прокуратура найближчим часом проінформують суспільство про нові вагомі результати у справі Катерини Гандзюк.

Нагадаємо, Генпрокуратура змінила групу прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у справі про напад на Катерину Гандзюк.

Три місяці тому повідомлялося, що ГПУ зупинила досудове розслідування проти підозрюваних в організації вбивства Гандзюк - Владислава Мангера і Олексія Левіна.