В ГПУ сообщили об остановке следствия против 2 подозреваемых в деле о "черной бухгалтерии" ПР

Обвинительные акты в суд не направляли

Генеральная прокуратура Украины приостановила следствие против 2 подозреваемых в деле о "черной бухгалтерии" Партии регионов. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Как сообщается, следствие приостановили в связи с розыском подозреваемых. Их имена прокуратура не приводит.

Так, в сентябре 2017 года указанным лицам объявили подозрение. Как сообщали тогда в ГПУ, силовики собрали достаточно доказательств, которые свидетельствуют о причастности экс-депутата и помощника депутата из Партии регионов к деятельности в составе преступной организации под руководством бывшего президента Украины Виктора Януковича, осуществления ими функций учета и выдачи наличности в иностранной валюте, собственного незаконного обогащения, а также даче взяток высокопоставленным должностным лицам"

Кроме того, обвинительные акты в уголовных производствах относительно так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов в суд не направляли, и соответственно решений суда в деле нет.

Напомним, ранее сообщалось, что платежи "черной бухгалтерии" Партии регионов проходили через оффшорные компании из счетов в Кыргызстане. Об этом заявил народный депутат Украины Сергей Лещенко во время пресс-конференции по итогам проведенного расследования во вторник, 21 марта.