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У ГПУ повідомили про зупинку слідства проти 2 підозрюваних у справі щодо "чорної бухгалтерії" ПР

НовиниПолітика    15.06.2018 - 07:03
Фото: Генпрокуратура
Фото: Генпрокуратура

Обвинувальні акти до суду не направляли

Генеральна прокуратура України зупинила слідство проти 2 підозрюваних у справі щодо "чорної бухгалтерії" Партії регіонів. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Як повідомляється, слідство зупинили у зв’язку з розшуком підозрюваних. Їх імен прокуратура не наводить.

Так, у вересні 2017 року вказаним особам оголосили підозру. Як повідомляли тоді в ГПУ, силовики зібрали достатньо доказів, які свідчать про причетність екс-депутата і помічника депутата із Партії регіонів до діяльності у складі "злочинної організації під керівництвом колишнього президента України Віктора Януковича, здійснення ними функцій обліку і видачі готівки в іноземній валюті, власного незаконного збагачення, а також дачі хабарів високопосадовцям".

Окрім того, обвинувальні акти у кримінальних провадженнях щодо так званої "чорної бухгалтерії" Партії регіонів до суду не направляли, і відповідно рішень суду у справі немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що платежі "чорної бухгалтерії" Партії регіонів проходили через офшорні компанії з рахунків у Киргизстані. Про це заявив народний депутат України Сергій Лещенко під час прес-конференції за підсумками проведеного розслідування у вівторок, 21 березня.

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Теги публікації: Партія регіонів, ГПУ, Чорна бухгалтерія ПР  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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