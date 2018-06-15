У ГПУ повідомили про зупинку слідства проти 2 підозрюваних у справі щодо "чорної бухгалтерії" ПР

Обвинувальні акти до суду не направляли

Генеральна прокуратура України зупинила слідство проти 2 підозрюваних у справі щодо "чорної бухгалтерії" Партії регіонів. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Як повідомляється, слідство зупинили у зв’язку з розшуком підозрюваних. Їх імен прокуратура не наводить.

Так, у вересні 2017 року вказаним особам оголосили підозру. Як повідомляли тоді в ГПУ, силовики зібрали достатньо доказів, які свідчать про причетність екс-депутата і помічника депутата із Партії регіонів до діяльності у складі "злочинної організації під керівництвом колишнього президента України Віктора Януковича, здійснення ними функцій обліку і видачі готівки в іноземній валюті, власного незаконного збагачення, а також дачі хабарів високопосадовцям".

Окрім того, обвинувальні акти у кримінальних провадженнях щодо так званої "чорної бухгалтерії" Партії регіонів до суду не направляли, і відповідно рішень суду у справі немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що платежі "чорної бухгалтерії" Партії регіонів проходили через офшорні компанії з рахунків у Киргизстані. Про це заявив народний депутат України Сергій Лещенко під час прес-конференції за підсумками проведеного розслідування у вівторок, 21 березня.