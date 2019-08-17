ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ГПУ і СБУ затримали банду "чорних" реєстраторів

Новини » Політика    17.08.2019 - 15:30
ГПУ і СБУ затримали банду "чорних" реєстраторів
Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна)

В ході спецоперації було затримано сім осіб

Генеральна прокуратура України (ГПУ) і Служба безпеки України (СБУ) проводять спільну спецоперацію по затриманню злочинної групи, члени якої організували схему заволодіння нерухомим майном. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення генерального прокурора Юрія Луценка в Facebook.

За його словами, в ході спецоперації було затримано сім осіб.

"Система" чорних "реєстраторів - один з 5 найбільших джерел корупції в Україні. Кажу про це на всіх рівнях вже 2,5 року. Сьогодні після тривалого документування прокуратура Києва та СБУ проводять спільну спецоперацію по затриманню злочинної групи, члени якої організували схему заволодіння нерухомим майном, яке перебувало в державній, комунальній і приватній власності, чим завдано збитків на 1,5 млрд грн ", - зазначив Луценко.

У цілому в результаті спецоперації 7 осіб, серед яких 3 організатора і 4 виконавця, були затримані в порядку ст. 208 КПК України. Серед затриманих двоє адвокатів і колишній керівник органів юстиції міста Києва.

"Вилучені документи дозволяють в подальшому опрацювати та роль суддів у прийнятті потрібних рейдерам рішень", - зазначив генпрокурор.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Запоріжжі правоохоронці викрили організоване злочинне угруповання, яка спеціалізувалася на незаконних операціях з нерухомим майном громадян. У злочинну групу входило сім осіб, у тому числі приватний нотаріус, державні реєстратори комунальних установ та представники кримінальних кіл.

Крім того, СБУ викрила механізм вимагання грошей з учасників АТО нібито від імені керівників підрозділів СБУ. Житель Тернополя представлявся бійцям АТО керівниками різних підрозділів Центрального апарату та обласних управлінь СБУ. За грошову винагороду зловмисник пообіцяв сприяння у виділенні гарантованих державою соціальних пільг у вигляді, зокрема, земельних ділянок та квартир.

СБУ затримала наркоторговця-втікача Сільвера СБУ зацікавилася діяльністю IMAX в Криму
Новини України ГПУСлужба безпеки УкраїниЗадержание
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся