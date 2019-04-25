В ГПУ разъяснили смену подозрения Мангеру

Генеральная прокуратура Украины изменила подозрение главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, который является фигурантом по делу убийства Екатерины Гандзюк, в связи с имеющимися у следствия основаниями. Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил представитель ГПУ Андрей Лысенко.

В частности, по его словам, Мангеру изменено подозрение на ч.3 ст. 27 (организация преступления) и ч.2 ст. 27 (исполнитель преступления), ч.2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины.

"Подозрение изменено, исходя из полученных доказательств и имеющихся у следствия оснований", - отметил Лысенко на своей странице в Facebook, не уточнив деталей.

Кроме того, как он объяснил, в связи с получением новых разоблачающих доказательств изменено подозрение еще пяти обвиняемым по этому делу - Вячеславу Вишневскому, Виктору Горбунову, Владимиру Васяновичу, Никите Грабчук и Сергею Торбину. Им подозрение изменено на на ч.2 ст.28 (совершение преступления группой лиц) и ч.2 ст.121 УК украинные.

"Еще одного фигуранта по делу Гандзюк Игоря Павловского Шевченковский райсуд. Киева оставил под стражей. Ход следствия согласуется с родными и адвокатами погибшей", - добавил представитель ГПУ.

Напомним, Владиславу Мангеру пытались отменить через суд его статус подозреваемого. Кроме того, суд оставил его в должности председателя Херсонского облсовета.

Как писало РБК-Украина, Мангера подозревают не в заказе убийства, а в заказе избиения Гандзюк (часть 2 статьи 121 Уголовного кодекса). Санкция такого преступления предусматривает лишение свободы до 10 лет.