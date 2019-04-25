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В ГПУ разъяснили смену подозрения Мангеру


Следствие получило новые доказательства по делу убийства Гандзюк

Генеральная прокуратура Украины изменила подозрение главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, который является фигурантом по делу убийства Екатерины Гандзюк, в связи с имеющимися у следствия основаниями. Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил представитель ГПУ Андрей Лысенко.

В частности, по его словам, Мангеру изменено подозрение на ч.3 ст. 27 (организация преступления) и ч.2 ст. 27 (исполнитель преступления), ч.2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины.

"Подозрение изменено, исходя из полученных доказательств и имеющихся у следствия оснований", - отметил Лысенко на своей странице в Facebook, не уточнив деталей.

Кроме того, как он объяснил, в связи с получением новых разоблачающих доказательств изменено подозрение еще пяти обвиняемым по этому делу - Вячеславу Вишневскому, Виктору Горбунову, Владимиру Васяновичу, Никите Грабчук и Сергею Торбину. Им подозрение изменено на на ч.2 ст.28 (совершение преступления группой лиц) и ч.2 ст.121 УК украинные.

"Еще одного фигуранта по делу Гандзюк Игоря Павловского Шевченковский райсуд. Киева оставил под стражей. Ход следствия согласуется с родными и адвокатами погибшей", - добавил представитель ГПУ.

Напомним, Владиславу Мангеру пытались отменить через суд его статус подозреваемого. Кроме того, суд оставил его в должности председателя Херсонского облсовета.

Как писало РБК-Украина, Мангера подозревают не в заказе убийства, а в заказе избиения Гандзюк (часть 2 статьи 121 Уголовного кодекса). Санкция такого преступления предусматривает лишение свободы до 10 лет.

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