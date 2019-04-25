У ГПУ прокоментували зміну підозри Мангеру

Генеральна прокуратура України змінила підозу голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, який є фігурантом у справі вбивства Катерини Гандзюк, у зв'язку із наявними у слідства підставами. Як повідомляє РБК-Україна, про це зазначив речник ГПУ Андрій Лисенко.

Зокрема, за його словами, Мангеру змінено підозру на ч.3 ст. 27 (організація злочину) та ч.2 ст. 27 (виконавець злочину), ч.2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) КК України.

"Підозру змінено, виходячи із здобутих доказів та наявних у слідства підстав", - зазначив Лисенко на своїй сторінці у Facebook, не уточнивш деталей.

Крім того, як він пояснив, у зв'язку з отриманням нових викриваючих доказів змінено підозру ще п'ятьом обвинуваченим у цій справі - В’ячеславу Вишневському, Віктору Горбунову, Володимиру Васяновичу, Микиті Грабчуку та Сергієві Торбіну. Їм підозру змінено на на ч.2 ст.28 (вчинення злочину групою осіб) та ч.2 ст.121 КК Українни.

"Ще одного фігуранта у справі Гандзюк Ігоря Павловського Шевченківський райсуд м. Києва залишив під вартою. Хід слідства узгоджується з рідними та адвокатами загиблої", - додав речник ГПУ.

Нагадаємо, Владиславу Мангеру намагалися скасувати через суд його статус підозрюваного. Крім того, суд його залишив на посаді голови Херсонської облради.

Як писало РБК-Україна, Мангера підозрюють не в замовленні вбивства, а в замовленні побиття Гандзюк (частина 2 статті 121 Кримінального кодексу). Санкція такого злочину передбачає позбавлення волі до 10 років.