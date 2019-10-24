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Управління Горбатюка розглядало питання вручення підозри Богдану

Новини » Політика    24.10.2019 - 13:40
Управління Горбатюка розглядало питання вручення підозри Богдану
Фото: Андрій Богдан (РБК-Україна)

Богдана можуть притягнути до кримінальної відповідальності

Управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури розглядало можливість вручення підозри голові Офісу президента України Андрію Богдану. Про це РБК-Україна повідомили джерела в ГПУ.

За словами джерела, можливість вручення підозри Богдану обговорювалося в Управлінні спеціальних розслідувань, яке очолював Сергій Горбатюк. Зокрема, розслідується його причетність до порушень закону під час роботи в уряді Миколи Азарова.

В управління Горбатюка вважали, що Богдан впливав на судові рішення, які зобов'язали Україну виплатити більше 3 млрд гривень за гарантіями корпорації "Єдині енергетичні системи" перед російським Міноборони. За версією слідства, ці рішення виносилися для притягнення до відповідальності колишнього прем'єра і лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський розповів, чому не звільняє Богдана, враховуючи скандали і неоднозначність його фігури. За словами президента, звільняти Богдана не планується, оскільки він не порушував законодавство.

"Мені потрібні професійні люди, які не порушують українське законодавство. Він професійна людина і потужна ... Якщо людина не порушує закон і знає свою справу, я хотів би, щоб такі люди були поруч зі мною", - заявив Зеленський.

Відзначимо, раніше вийшло журналістське розслідування про те, що Богдан у 2013 році брав участь в переговорах тодішнього прем'єр-міністра Миколи Азарова з керівництвом Росії про відмову від асоціації з Євросоюзом.

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