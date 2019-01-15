ФГВФЛ выплатил вкладчикам банков-банкротов почти 90 млрд грн

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Большинство украинских банков находится в стадии ликвидации

В реестре Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) по состоянию на 1 января 2019 года насчитывалось 77 банков-участников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ФГВФЛ.

По данным пресс-службы, в стадии ликвидации находилось 90 банков, временная администрация работала в банке "Финансовая инициатива".

Сумма средств, которые аккумулированы фондом, по состоянию на 1 января 2019 года составляет 14,339 млрд грн. Поступления от регулярного сбора за 2018 год составили 3,498 млн млрд грн.

Общая сумма средств, полученная вкладчиками банков, которые были переданы в управление фонда после вступления в силу закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц" (26.02.2012), в пределах выплаты гарантированного возмещения состоянию на 1 января 2019 года составила 88,907 млрд грн, сообщили в пресс-службе ФГВФЛ.

Напомним, по данным НБУ, по состоянию на 1 января 2019 года в Украине насчитывалось 77 действующих банков, на семь банков меньше, чем год назад (84). Количество действующих структурных подразделений за 2018 год сократилось на 980 - с 9489 до 8509 отделений.

Отметим, в реестре Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) по состоянию на 1 декабря 2018 года насчитывалось 78 банков-участников. В стадии ликвидации находилось 89 банков, временная администрация работала в двух банках: "Финансовая инициатива" и "ВТБ Банк".