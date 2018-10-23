ГПУ открыла дело против 2 таможенников, причинивших государству ущерб на 7 млрд гривен

Иллюстративное фото (sfs.gov.ua)

Таможенники оформили более тысячи транспортных средств по поддельным документам

Управление Генеральной прокуратуры по расследованию особо важных дел проводит расследование против двух должностных лиц Волынской таможни, которые оформили более тысячи транспортных средств по поддельным документам и нанесли государству ущерб на сумму более 7 млрд гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Отмечается, что услугами таможенников пользовался ряд предприятий-импортеров транспортных средств, а также предприятия реального сектора экономики.

"Получены доказательства, подтверждающие схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах предприятиями-импортерами транспортных средств, в которой задействованы должностные лица таможенных органов ГФС Украины, субъекты хозяйственной деятельности, а также предприятия реального сектора экономики", - говорится в сообщении.

Сообщается, что досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Сейчас задержанным лицам сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании им мер пресечения.

"В ходе расследования доказана причастность к совершению указанных преступлений двух должностных лиц таможенных постов Волынской таможни ГФС Украины, которые 19.10.2018 были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины", - проинформировали в ГПУ.

Проводятся процессуальные действия с целью установления причастных к данной схемы лиц.

Напомним, у начальника таможенного поста "Рава-Руська" Львовской таможни ГФС, которого задержали на взятке, изъяли вещественные доказательства. Так, они были изъяты во время задержания чиновника на получении взятки в сумме 21 тысяча гривен. Также у чиновника был посредник. В целом прокуратурой задокументировано получение указанными лицами неправомерной выгоды на сумму около 70 тыс. гривен.

Как писало РБК-Украина ранее, Служба безопасности Украины задержала начальника таможенного поста на украинско-польской границе в Раве-Русской Николая Дробовича.