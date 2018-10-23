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ГПУ відкрила справу проти 2 митників, які заподіяли державі збитків на 7 млрд гривень

Новини » Надзвичайні події    23.10.2018 - 17:54
Ілюстративне фото (sfs.gov.ua)
Ілюстративне фото (sfs.gov.ua)

Митники оформили більше тисячі транспортних засобів за підробними документами

Управління Генеральної прокуратури із розслідування особливо важливих справ проводить розслідування проти двох посадових осіб Волинської митниці, які оформили більше тисячі транспортних засобів за підробними документами та завдали державі збитків на суму понад 7 мільярдів гривень. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Генпрокуратури.

Зазначається, що послугами митників користувалась низка підприємства-імпортерів транспортних засобів, а також підприємства реального сектору економіки.

"Здобуто докази, які підтверджують схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами-імпортерами транспортних засобів, в якій задіяні посадові особи митних органів ДФС України, суб’єкти господарської діяльності, а також підприємства реального сектору економіки", - сказано у повідомленні.

Повідомляється, що досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Наразі затриманим особам повідомлено про підозру, вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

"Під час розслідування доведено причетність до вчинення зазначених злочинів двох посадових осіб митних постів Волинської митниці ДФС України, яких 19.10.2018 затримано у порядку ст. 208 КПК України", - поінформували в ГПУ.

Проводяться процесуальні дії з метою встановлення причетних до даної схеми осіб.

Нагадаємо, у начальника митного поста "Рава-Руська" Львівської митниці ДФС, якого затримали на хабарі, вилучили речові докази. Так, вони були вилучені під час затримання чиновника на отриманні хабара в сумі 21 тисяча гривень. Також у чиновника був посередник. У цілому прокуратурою задокументовано отримання зазначеними особами неправомірної вигоди на суму близько 70 тис. гривень.

Як писало РБК-Україна раніше, Служба безпеки України затримала начальника митного поста на українсько-польському кордоні у Раві-Руській Миколу Дробовича.

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