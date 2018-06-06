Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

ГПУ расследует дело по факту содействия Следкомом РФ боевикам "ДНР/ЛНР"

НовостиПроисшествия    06.06.2018 - 18:03
Иллюстративное фото (УНИАН)
Иллюстративное фото (УНИАН)

СК РФ способствует деятельности боевиков путем привлечения заведомо невиновных граждан Украины к уголовной ответственности

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) расследует дело по факту содействия Следственным комитетом Российской Федерации (РФ) боевикам так называемых "Донецкой/Луганской народных республик" ("ДНР/ЛНР"). Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПУ.

"Управлением по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, Генеральной прокуратуры Украины осуществляется досудебное расследование и процессуальное руководство в уголовном производстве по факту содействия Следственным комитетом Российской Федерации террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР" путем привлечения заведомо невиновных граждан Украины к уголовной ответственности и жестокого обращения с ними", - говорится в сообщении.

Как сообщается, в мае-июне 2014 года в структуре центрального аппарата СК РФ было создано управление по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны. Целью деятельности указанного органа является привлечение украинских военных к уголовной ответственности за якобы совершенные ими преступления в отношении мирных граждан.

Отмечается, что на данный момент добыты неопровержимые доказательства безосновательности выдвинутых обвинений в отношении 8 украинских военных. Так, в ГПУ было принято процессуальное решение о невиновности указанных 8 военных.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области Служба безопасности Украины (СБУ) задержала генерального директора предприятия за финансирование террористических организаций "Л/ДНР".

Обыски в ГФС Житомирской области: в ГПУ рассказали подробности На Донбассе задержали гендиректора предприятия, которое финансировало "Л/ДНР"
Теги публикации: ГПУ, ДНР, ЛНР, Следком РФ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Вы все равно не поверите": Вакарчук прокомментировал слухи о президентстве
Застрелился известный украинский режиссер и писатель
Появился "расстрельный список" из 47 журналистов и блогеров
"Операция очень дорогая": Комаров призвал помочь тяжелобольной девочке из Житомирской области
On Top