ГПУ расследует дело по факту содействия Следкомом РФ боевикам "ДНР/ЛНР"

СК РФ способствует деятельности боевиков путем привлечения заведомо невиновных граждан Украины к уголовной ответственности

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) расследует дело по факту содействия Следственным комитетом Российской Федерации (РФ) боевикам так называемых "Донецкой/Луганской народных республик" ("ДНР/ЛНР"). Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПУ.

"Управлением по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, Генеральной прокуратуры Украины осуществляется досудебное расследование и процессуальное руководство в уголовном производстве по факту содействия Следственным комитетом Российской Федерации террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР" путем привлечения заведомо невиновных граждан Украины к уголовной ответственности и жестокого обращения с ними", - говорится в сообщении.

Как сообщается, в мае-июне 2014 года в структуре центрального аппарата СК РФ было создано управление по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны. Целью деятельности указанного органа является привлечение украинских военных к уголовной ответственности за якобы совершенные ими преступления в отношении мирных граждан.

Отмечается, что на данный момент добыты неопровержимые доказательства безосновательности выдвинутых обвинений в отношении 8 украинских военных. Так, в ГПУ было принято процессуальное решение о невиновности указанных 8 военных.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области Служба безопасности Украины (СБУ) задержала генерального директора предприятия за финансирование террористических организаций "Л/ДНР".