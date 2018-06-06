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Интервью

На Донбассе задержали гендиректора предприятия, которое финансировало "Л/ДНР"

НовостиПроисшествия    06.06.2018 - 16:54
Иллюстративное фото (facebook.com-abazia)
Иллюстративное фото (facebook.com-abazia)

Предприниматель платил "налоги"в так называемый бюджет террористов

В Донецкой области Служба безопасности Украины (СБУ) задержала генерального директора предприятия за финансирование террористических организаций "Л/ДНР". Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

"Оперативники установили, что генеральный директор ряда аффилированных предприятий, часть из которых была на временно оккупированных территориях Донбасса, организовал производство средств индивидуальной защиты органов дыхания. Правоохранители зафиксировали, что предприниматель поставлял продукцию, в частности, незаконным вооруженным формированием боевиков и платил "налоги" в так называемый бюджет террористов. Сотрудники СБУ задокументировали, что часть товара "собранную" на территории подконтрольной украинской власти делец реализовывал государственным угледобывающим предприятиям", - сообщили в СБУ.

Отмечается, что спецслужба задержала генерального директора предприятия в Киеве, куда он приехал из временно оккупированного Донецка по "делам".

"Во время проведения санкционированных обысков в офисных, складских помещениях и по адресам проживания фигурантов дела правоохранители обнаружили бухгалтерскую и финансово-хозяйственную документацию, печати, компьютерную технику и магнитные носители информации с доказательствами осуществления противоправной деятельности", - добавили в СБУ.

Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступлении, решается вопрос относительно избрания меры пресечения.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 5 июня 2018 года, ликвидировано 2 боевиков, еще 4 ранены.

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Теги публикации: ДНР  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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