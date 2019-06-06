В ГПУ назвали сроки передачи дела Ющенко в суд

Дело по завладению государственным имуществом третьим президентом Украины Виктором Ющенко должны передать в суд в течение двух месяцев. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил начальник второго следственного управления специальных расследований ГПУ Андрей Радионов.

По его словам, дело нужно как можно скорее передать в суд.

"Мы постараемся в двухмесячный срок завершить расследование и направить обвинительный акт в суд", - рассказал Радионов.

Прокурор пояснил, что пока неизвестно смогут ли рассмотреть это дело в Печерском суде города Киева. Ведь большинство судей этого суда уже задействованы в этом процессе. Подсудность производства будет определять Апелляционный суд.

"Мы должны направить (обвинительный акт, - ред.) по месту нахождения органа расследования - в Печерский районный суд Киева. Нюанс в том, что многие судьи рассматривали наши ходатайства в рамках этого расследования. В таком случае, они уже не смогут быть судьями в этом процессе. Если в Печерском суде не будет судей, которые не рассматривали ходатайство в рамках этого производства, дело будет направлено в Апелляционный суд, который и определит подсудность производства", - добавил он.

Напомним, Ющенко подозревают в завладении государственным имуществом. В частности, отмечается, что он завладел государственным имуществом урочища Межигорье стоимостью 540 млн грн.

О подозрении третьем президенту сообщила сегодня ночью Генеральная прокуратура Украины. Подозрение было направлено по почте.