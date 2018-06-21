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Интервью

В ГПУ рассказали, какие меры необходимо принять для борьбы с контрабандой в Украине

НовостиПолитика    21.06.2018 - 14:17
Фото: Юрий Луценко (пресс-служба Юрия Луценко)
Фото: Юрий Луценко (пресс-служба Юрия Луценко)

По словам Луценко, в Украине необходимы изменения в Таможенный кодекс

Для эффективной борьбы с контрабандой в Украине необходимо внести изменения в Таможенный кодекс в части предоставления больших полномочий представителям Национальной полиции, допущенных к таможенным постам. Об этом сегодня в ходе селекторного совещания по вопросам ситуации на границе и пресечения контрабандных схем заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Решение о введении Нацполиции на территории таможенных постов является законным. Проблема в том, что согласно закону о Таможенном кодексе, эти люди на территории таможенного поста не могут делать ничего. Это им запрещается ст. 332 Таможенного кодекса. Принятого 20 июня правительственного постановления для эффективной борьбы с контрабандными схемами недостаточно. Нужно изменить статью Таможенного кодекса, по которой полицейские, допущенные к таможенному посту, смогут иметь право совершать некоторые действия в отношении определенных товаров или в отношении представителей таможни. Как сделать это быстрее, учитывая, что парламент расходится на каникулы? С моей точки зрения, ответ на это звучал на предыдущем совещании: организовать общие посты на выезде с таможен, что дает возможность совместной работы", - сказал он.

Луценко также считает необходимым возобновить криминальную ответственность за контрабанду подакцизных товаров.

Кроме этого, по мнению генпрокурора, проверять работу должностных лиц ГФС и правильность работы таможни нужно коллегиально, представителями всех силовых ведомств.

Отметим, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что за осуществление контрабанды в Украине должна быть введена уголовная ответственность.

Напомним, ранее сообщалось, что Государственная фискальная служба завершает отработку алгоритма взаимодействия таможни и силовиков во время оформления товаров.

 

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Теги публикации: ГПУ, контрабанда, Таможенный кодекс, изменения  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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