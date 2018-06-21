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Интервью

ГФС завершает отработку взаимодействия таможни и силовиков во время оформления товаров

НовостиЭкономика    21.06.2018 - 13:48
Фото: Мирослав Продан (facebook.com/sfsofukraine)
Фото: Мирослав Продан (facebook.com/sfsofukraine)

Продан отметил, что будут выбраны координаторы взаимодействия таможенников и представителей полиции

Государственная фискальная служба (ГФС) завершает отработку алгоритма взаимодействия таможни и силовиков во время оформления товаров. Об этом в четверг, 21 июня, во время селекторного совещания по вопросам ситуации на границе и пресечение контрабандных схем, заявил и.о. председателя ГФС Мирослав Продан, передает корреспондент РБК-Украина.

"На выполнение постановления, которое вчера было принято на заседании правительства, сегодня центральным аппаратом ДФС отрабатывается алгоритм действий на предмет предоставления доступа к соответствующему программному продукту, который используется таможенным направлением ГФС", - отметил Продан.

По его словам, речь идет о предоставлении сотрудникам Национальной полиции доступа в режиме онлайн отслеживать все процессы, которые происходят во время оформления, с целью создания соответствующих аналитических материалов для поднятия мероприятий относительно дальнейшего реагирования.

"Сегодня мы до конца дня предоставим алгоритм действий нашим сотрудникам в регионы, непосредственно в пункты пропуска", - сказал он.

Также Продан отметил, что будут выбраны координаторы взаимодействия таможенников и представителей полиции.

"Мы дадим четкий механизм, каким образом и на сколько периодически будет осуществляться предоставление информации центрального аппарата ДФС и представителям Нацполиции", - отметил руководитель ГФС.

В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман добавил, что ответственность за нарушения на таможне будет "абсолютно жесткой".

"Мы тщательно проанализируем работу каждой таможни, и решения будут абсолютно жесткими... Я хотел бы просто предупредить всех руководителей таможен", - заявил Гройсман.

Напомним, ранее сообщалось, что Гройсман анонсировал введение уголовной ответственности за контрабанду.

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Теги публикации: Юрий Продан, ГФС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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