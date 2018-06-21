У ГПУ розповіли, які заходи необхідно вжити для боротьби з контрабандою в Україні

За словами Луценка, в Україні необхідні зміни в Митний кодекс

Для ефективної боротьби з контрабандою в Україні необхідно внести зміни до Митного кодексу в частині надання більших повноважень представникам Національної поліції, допущених до митних постів. Про це сьогодні в ході селекторної наради з питань ситуації на кордоні та припинення контрабандних схем заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Рішення про введення Нацполіції на території митних постів є законним. Проблема в тому, що згідно із законом про Митний кодекс, ці люди на території митного посту не можуть робити нічого. Це їм забороняється ст. 332 Митного кодексу. Прийнятого 20 червня урядової постанови для ефективної боротьби з контрабандними схемами недостатньо. Потрібно змінити статтю Митного кодексу, по якій поліцейські, допущені до митного посту, зможуть мати право здійснювати деякі дії щодо певних товарів або у відношенні представників митниці. Як зробити це швидше, враховуючи, що парламент розходиться на канікули? З моєї точки зору, відповідь на це звучала на попередній нараді: організувати спільні пости на виїзді з митниць, що дає можливість спільної роботи", - сказав він.

Луценко також вважає за необхідне відновити кримінальну відповідальність за контрабанду підакцизних товарів.

Крім цього, на думку генпрокурора, перевіряти роботу посадових осіб ДФС і правильність роботи митниці треба колегіально, представниками всіх силових відомств.

Відзначимо, раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що за здійснення контрабанди в Україні повинна бути введена кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Державна фіскальна служба завершує відпрацювання алгоритму взаємодії митниці та силовиків під час оформлення товарів.