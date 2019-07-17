ГПУ работает над новыми подозрениями в деле MH17, - Луценко

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) работает над новыми подозрениями для причастных к катастрофе малайзийского рейса MH17 в 2014 году на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генпрокурора Юрия Луценко в Facebook.

Как сообщил Луценко, в настоящее время следователями Службы безопасности Украины под процессуальным руководством ГПУ было сообщено о подозрении четырем причастным к уничтожению самолета MH17.

"Следователи ГСУ СБУ под процессуальным руководством Генпрокуратуры составили сообщение о подозрении четырем лицам в уголовном производстве, зарегистрированном 17 июля 2014 года по факту сбития пассажирского самолета "Боинг-777" (преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 УК Украины), а 19 июня 2019 года JIT обнародовала имена троих граждан России и одного украинца", - говорится в заявлении.

Кроме того, Луценко отметил, что сейчас Генпрокуратура работает над новыми подозрениями для причастных к катастрофе малайзийского самолета на Донбассе.

"Судебный процесс в отношении подозреваемых в катастрофе малайзийского "Boeing-777" рейса MH17 начнется 9 марта 2020 года в Гааге. Мы работаем над новыми подозрениями кремлевским преступникам", - подчеркнул он.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины подвела итоги 5-летнего следствия по делу уничтожения самолета рейса MH17. По данным СБУ, в течение 5 лет следствие передало ряд доказательств Международной следственной группе, в частности - данные более 150 человек, которые причастны к транспортировке БУК-М и уничтожению самолета.