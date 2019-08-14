ГПУ просить відсторонити Вовка та інших суддів ОАСК

Фото: ГПУ (РБК-Україна)

Причиною є залучення до кримінальної відповідальності

Генеральна прокуратура України (ГПУ) просить Вищу раду правосуддя тимчасово відсторонити суддів Окружного адміністративного суду міста Києва Павла Вовка, Погрібніченка Ігоря від здійснення правосуддя. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-центр судової влади України.

Крім того, ГПУ просить відсторонити суддю Суворовського районного суду міста Одеси Івана Шепітко від здійснення правосуддя.

Як повідомляється, причиною є залучення до кримінальної відповідальності.

Розгляд зазначених клопотань призначено на 20 серпня о 10:00.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 26 липня детективи НАБУ провели ряд обшуків в Окружному адміністративному суді Києва, в тому числі в кабінеті голови суду Вовка. Зазначалося, що ГПУ зафіксувала втручання Окружного адміністративного суду Києва у роботу Державного бюро розслідувань та інших державних органів влади, у тому числі ВККС.

У відомстві наголосили, що керівництво ОАСК міг чинити тиск на прийняття рішення Конституційним судом України (КСУ) за законом про незаконне збагачення.

Крім того, в середині травня Окружний адміністративний суд міста Києва позбавив повноважень голову Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) Сергія Козьякова та члена ВККС Щотку Станіслава.