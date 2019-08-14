ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ГПУ просить відсторонити Вовка та інших суддів ОАСК

Новини » Політика    14.08.2019 - 18:23
ГПУ просить відсторонити Вовка та інших суддів ОАСК
Фото: ГПУ (РБК-Україна)

Причиною є залучення до кримінальної відповідальності

Генеральна прокуратура України (ГПУ) просить Вищу раду правосуддя тимчасово відсторонити суддів Окружного адміністративного суду міста Києва Павла Вовка, Погрібніченка Ігоря від здійснення правосуддя. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-центр судової влади України.

Крім того, ГПУ просить відсторонити суддю Суворовського районного суду міста Одеси Івана Шепітко від здійснення правосуддя.

Як повідомляється, причиною є залучення до кримінальної відповідальності.

Розгляд зазначених клопотань призначено на 20 серпня о 10:00.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 26 липня детективи НАБУ провели ряд обшуків в Окружному адміністративному суді Києва, в тому числі в кабінеті голови суду Вовка. Зазначалося, що ГПУ зафіксувала втручання Окружного адміністративного суду Києва у роботу Державного бюро розслідувань та інших державних органів влади, у тому числі ВККС.

У відомстві наголосили, що керівництво ОАСК міг чинити тиск на прийняття рішення Конституційним судом України (КСУ) за законом про незаконне збагачення.

Крім того, в середині травня Окружний адміністративний суд міста Києва позбавив повноважень голову Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) Сергія Козьякова та члена ВККС Щотку Станіслава.

Суд відновив Голомшу на посаді першого заступника генпрокурора У ГПУ схвалили підозри Гонтарєвої і Філатову
Новини України ГПУОкружной административный суд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся