ГПУ повторно направила запрос по скандальным заявлениям Мендель

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) направила повторный запрос по скандальным заявлениям пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы ГПУ в Facebook.

Как сообщает пресс-служба, 6 июня Мендель во время публичного выступления в прямом эфире телеканала "1 + 1" сообщила, что существуют случаи, когда украинские военные, отвечая на провокации террористических группировок, осуществляющих обстрелы гражданских объектов, придерживаясь положений ст. 65, 135 УПК Украины.

В связи с этим ее вызвали в Генпрокуратуру для допроса в качестве свидетеля с целью разъяснения вышеуказанных публичных высказываний.

"Во время допроса она отказалась предоставлять показания и указать источник объявленной им информации. Учитывая это, в ходе досудебного расследования возникла необходимость получения официального ответа от офиса президента Украины относительно источника информации, которую от имени главы государства озвучила его пресс-секретарь. 3 июля следователем в офис президента Украины направлено запрос в уголовном производстве от 29.09.2014", - говорится в сообщении.

В то же время, реагируя на ответ офиса президента, сегодня, 9 июля, Генеральная прокуратура повторно направила запрос следователя в уголовном производстве от 29.09.2014 об опровержении или подтверждение публичных высказываний пресс-секретаря президента Украины о том, что военнослужащие ВСУ допускают случаи обстрелов гражданских объектов на востоке Украины.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 3 июня Генпрокуратура направила в офис президента запрос относительно заявлений пресс-секретаря президента Юлии Мендель в эфире телеканала "1 + 1".

Позже стало известно, что офис президента оставил без расмотрения запрос Генпрокуратуры. В частности, в ОП ответили, что Генпрокуратура не имела законных оснований требовать опровержения или подтверждения публичных заявлений пресс-секретаря президента.