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Офис президента отказался рассматривать запрос ГПУ относительно Мендель

Новости » Политика    05.07.2019 - 22:56
Офис президента отказался рассматривать запрос ГПУ относительно Мендель
Фото: Юлия Мендель (РБК-Украина)

У Зеленского заявили что Генпрокуратура не имела законных оснований требовать объяснений относительно заявлений пресс-секретаря президента

Офис Президента Украины оставил без рассмотрения запрос Генеральной прокуратуры относительно публичных заявлений Юлии Мендель - пресс-секретаря Владимира Зеленского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу главы государства.

В частности, в ОП ответили, что Генпрокуратура не имела законных оснований требовать опровержения или подтверждения публичных заявлений пресс-секретаря президента.

"Порядок получения документов закреплен в главе 15 УПК Украины "Временный доступ к вещам и документам". При этом статья 159 УПК Украины устанавливает, что такой временный доступ возможен исключительно на основании постановления следственного судьи. В связи с этим письмо и запрос, которые поступили в Офис президента, возвращены Генпрокуратуре без рассмотрения", - написала пресс-служба.

Также в пресс-службе президента отметили, что основанием для запроса об истребовании документов должно быть расследование следователем уголовного производства. При этом ОП ссылается на статье 1 УПК Украины.

ГПУ же ссылается на статью 93 УПК Украины как законное основание для сбора доказательств, однако в ОП считают это ошибочным.

Напомним, Генеральная прокуратура направила в среду, 3 июля, запрос к Офису президента Украины относительно заявлений пресс-секретаря главы государства Юлии Мендель. Речь идет о ситуации, когда 6 июня 2019 в прямом эфире телеканала "1+1" Юлия Мендель сообщила, что существуют случаи, когда украинские военные, отвечая на провокации террористических группировок, осуществляют обстрелы гражданских объектов, в результате чего гибнут мирные жители.

ГПУ пыталась получить в Мендель разъяснение об источнике такой информации и вызвала пресс-секретаря президента на допрос. Однако Мендель отказалась давать показания и заявила о заполитизированности процесса.

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