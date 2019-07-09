ГПУ повторно направила запит за скандальними заявами Мендель

Генеральна прокуратура України (ГПУ) направила повторний запит за скандальними заявами прес-секретаря президента України Володимира Зеленського Юлії Мендель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби ГПУ у Facebook.

Як повідомляє прес-служба, 6 червня Мендель під час публічного виступу у прямому ефірі телеканалу "1 + 1" повідомила, що існують випадки, коли українські військові, відповідаючи на провокації терористичних угруповань, що здійснюють обстріл цивільних об'єктів, дотримуючись положень ст. 65, 135 КПК України.

У зв'язку з цим її викликали до Генпрокуратури для допиту в якості свідка з метою роз'яснення вищевказаних публічних висловлювань.

"Під час допиту вона відмовилася надавати свідчення і вказати джерело оголошеної ним інформації. Враховуючи це, в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання офіційної відповіді від офісу президента України щодо джерела інформації, яку від імені глави держави озвучила його прес-секретар. 3 липня слідчим в офіс президента України направлено запит у кримінальному провадженні від 29.09.2014", - йдеться в повідомленні.

У той же час, реагуючи на відповідь офісу президента, сьогодні, 9 липня, Генеральна прокуратура повторно направила запит слідчого у кримінальному провадженні від 29.09.2014 про спростування або підтвердження публічних висловлювань прес-секретаря президента України про те, що військовослужбовці ЗСУ допускають випадки обстрілу цивільних об'єктів на сході України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 3 червня Генпрокуратура направила в офіс президента запит щодо заяв прес-секретаря президента Юлії Мендель в ефірі телеканалу "1 + 1".

Пізніше стало відомо, що офіс президента залишив без розгляду запит Генпрокуратури. Зокрема, у ВП відповіли, що Генпрокуратура не мала законних підстав вимагати спростування чи підтвердження публічних заяв прес-секретаря президента.