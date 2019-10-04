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ГПУ пересматривает 15 дел, касающихся Burisma

Новости » Политика    04.10.2019 - 12:13
ГПУ пересматривает 15 дел, касающихся Burisma
Фото: Руслан Рябошапка (Виталий Носач, РБК-Украина)

ГПУ проводит аудит тех производств, которые осуществлялись ранее

Генеральная прокуратура Украины пересмотрит решение о закрытии дела компании Burisma Group, членом совета директоров которой был Хантер Байден - сын бывшего вице-президента США и потенциального кандидата в президенты США Джо Байдена. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, передает РБК-Украина.

Сообщается, что сейчас ГПУ проводит аудит тех производств, которые осуществлялись ранее Генеральной прокуратурой.

"В той сфере, где могут быть причастными и могут быть фигурантами Злочевский, Курченко и другие люди или компании - таких производств полтора десятка. Мы сейчас пересматриваем все производства, которые были закрыты или раздроблены, или расследовались раньше, для того, чтобы принять решение в тех случаях, где были приняты незаконные процессуальные решения, пересмотреть их", - сказал он, отвечая на вопрос о привлечении к ответственности фигурантов дела Burisma.

Также Рябошапка ответил на вопрос, какова была его реакция на упоминание его фамилии в стенограмме разговора президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Генпрокурор от метил, что его "реакция была спокойной и профессиональной".

Ранее РБК-Украина сообщало, что адвокат Трампа Рудольф Джулиани неоднократно просил экс-генпрокурора Юрия Луценко начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына. По словам Луценко, он говорил, что Украина готова сотрудничать в этом деле, если таким расследованием займутся ФБР или прокуратура США, и настаивал на том, что законодательство Украины Байдены не нарушали.

Добавим, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) не проводит расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера.

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