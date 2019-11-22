ГПУ передаст другим органам более 100 производств по делам Майдана

Генеральная прокуратура Украины передаст другим ведомствам 114 уголовных производств по делам Майдана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генпрокуратуру.

Сообщается, что в связи с окончанием срока полномочий досудебного расследования органами ГПУ 114 уголовных производств будут направлены другие в органы предварительного расследования.

В частности, в Госбюро расследований передадут 50 производств, еще 43 - в Национальное антикоррупционное бюро. Остальные производства будут переданы в органы Национальной полиции, СБУ и Государственной налоговой службы.

Напомним, ранее заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Виктор Чумак назвал количество приговоров по делам о преступлениях на Майдане. По состоянию на сегодня обвинительные приговоры вынесены в отношении 19 человек.

Ранее также генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что в ГПУ проводится внутреннее расследование исчезновения двух томов материалов по делам Майдана.

"Инспекция ГПУ осуществляет служебное расследование по тому факту, который был публично обнародован. Относительно пропажи двух томов в уголовном производстве. У нас есть факты, что некоторые из вещественных доказательств, носители информации, повреждены и нельзя воспроизвести эту информацию", - подчеркнул он.