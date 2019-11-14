ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ГПУ передала в НАБУ справу про події в "ПриватБанку" перед націоналізацією

Новини » Економіка     14.11.2019 - 11:22
ГПУ передала в НАБУ справу про події в "ПриватБанку" перед націоналізацією
Фото: Артем Ситник (РБК-Україна)

НАБУ вже отримало перші 700 томів

Генеральна прокуратура України (ГПУ) передала до Національного антикорупційного бюро (НАБУ) справу про події у "ПриватБанку" до націоналізації у 2016 році. Про це заявив директор НАБУ Артем Ситник.

Як зазначив Ситник, зараз сума проблемних кредитів у державних банках становить 400 млрд гривень, з яких 183 млрд - "це якраз "ПриватБанк".

"Є справа про "ПриватБанк", але ми її розслідуємо на предмет можливої причетності чи непричетності певних осіб Нацбанку. Те що відбувається в приватних банках не компетенція НАБУ", - сказав він.

За його словами, ця справа розслідувалося Генпрокуратурою. "Коли генпрокурором став Рулан Рябошапка, ми провели з ним нараду і вирішили, що виходячи з певних дій інших правоохоронних органів цю справу по подіям в "ПриватБанку" до націоналізації передали в НАБУ. Ми вже отримали перші 700 томів", - сказав він.

Нагадаємо, за даними агентства Standard & Poor's Global Ratings високий показник проблемних кредитів (52%) визначається перш за все обсягом проблемних кредитів "ПриваБанку", що складають 83% його кредитного портфеля, "що обумовлено тим фактом, що портфель корпоративних кредитів майже повністю складається з кредитів пов'язаним сторонам". При цьому частка проблемних кредитів приватних українських банків становить трохи менше 25%.

Відзначимо, за даними НБУ, частка непрацюючих кредитів в українських банках за ІІІ квартал 2019 року скоротилася на 1,8 в. п. до 48,9%.

Онищенко екстрадують з Іспанії в Україну в грудні Верховний суд заборонив НАБУ піаритися на згадках Мартиненка, - адвокат
Новини України ПриватБанкНАБУГПУ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся