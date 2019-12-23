В ГПУ отрицают, что экс-беркутовцы пойдут на обмен пленными

В Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ) отрицают, что будут просить об освобождении из СИЗО экс-беркутовцев на заседании суда 24 декабря, чтобы обменять их на украинских пленных в так называемых "ЛДНР". Об этом в комментарии "Громадське" сообщил прокурор по делу расстрелов на Институтской Алексей Донский.

По его словам, сторона обвинения не будет ходатайствовать в суде об освобождении из СИЗО пятерых бывших беркутовцев, которые являются обвиняемыми по делу расстрелов на Майдане.

"Ни я, ни другие прокуроры в этом деле не будут ходатайствовать об изменении меры пресечения для обвиняемых, потому что для этого нет оснований", - заявил Донский.

Отметим, завтра, 24 декабря, в Святошинском суде Киева состоится очередное заседание по делу.

Ранее в СМИ появилась информация, что из ГПУ прислали распоряжение прокурорам, чтобы они ходатайствовали об освобождении из-под стражи экс-беркутовцев, чтобы обменять их у ОРДЛО на украинских пленных.

Ранее сообщалось, что Святошинский районный суд города Киева отпустил из-под стражи экс-"беркутовца" Александра Маринченко, обвиняемого в расстреле 48 активистов Евромайдана из-за того, что прокурором не были предоставлены убедительные доказательства.

Также РБК-Украина писало, что 29 ноября Киевский апелляционный суд освободил из-под ареста экс-командира харьковской роты "Беркута" Виктора Шаповалова. Беркутовец находился под арестом с 2015 года.

Кроме того, 30 сентября в суд передали обвинение относительно командира киевского "Беркута". В январе 2014 года действия командира и его подчиненных привели к травмированию более десятка человек.