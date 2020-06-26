ГПУ відкрила провадження за фактом екоциду через повені на заході

Фото: табличка ГПУ (РБК-Україна)

Також порушені кримінальні справи за ст. 246 ККУ

Через повені на заході України прокуратура зареєструвала кримінальне провадження за фактом екоциду і порушень природоохоронного законодавства. Також порушені провадження через незаконні вирубки лісів.

Про це заявив заступник генпрокурора Олексій Симоненко у програмі "Право на владу".

Він повідомив, що наразі зареєстровані відразу декілька кримінальних проваджень.

"Прокуратура зареєструвала кримінальне провадження за фактом екоциду, масового знищення рослин, а також численних порушень природоохоронного законодавства, яке призвело до екологічної катастрофи", - сказав він.

Крім того, порушені кримінальні справи за ст. 246 ККУ стосовно незаконної порубки лісів.

"У ході розслідування буде надана оцінка діям службових осіб і проаналізовані численні кримінальні провадження, які розслідуються за фактами незаконної порубки лісів у цьому регіоні", - сказав Симоненко.

Раніше повідомлялося, що прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактами масового знищення рослинного світу.

Нагадаємо, Кабінет міністрів виділив майже 700 млн гривень на ліквідацію наслідків повені на заході України.

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Автор: Инна Собора