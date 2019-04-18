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ГПУ опублікувала нові докази військової присутності РФ на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    18.04.2019 - 16:17
ГПУ опублікувала нові докази військової присутності РФ на Донбасі
Фото: докази ГПУ (gp.gov.ua)

Правоохоронці виявили уламки російського артилерійського 152-мм боєприпасу ЗОФ39 "Краснополь"

ГПУ розслідує застосування представниками влади і командуванням Збройних Сил Російської Федерації засобів ведення війни заборонених міжнародним правом. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ГПУ.

Правоохоронці виявили уламки російського артилерійського 152-мм боєприпасу ЗОФ39 "Краснополь". Боєприпас знайшли після обстрілу бойовиків смт. Новолуганське. Обстріл стався 5 квітня.

"На даний час проводяться відповідні експертизи, досудове розслідування триває", - повідомили у прес-службі.

Раніше правоохоронці в Донецькій області виявили схованку, яка за всіма ознаками облаштована диверсійно-розвідувальними групами РФ. У ній зберігалися два продуктові набори для військовослужбовців ЗС РФ, 1 реактивний піхотний вогнемет "Шмель" та інші вибухонебезпечні предмети, виробником яких є Російська Федерація.

РБК-Україна писало, що росіянку, яка жила в Україні та передавала інформацію російському бойовику і готувала теракт, засудили до шести років ув'язнення. Від представника РФ жінка отримала завдання підтвердити місце проживання українського військовослужбовця 8 полку спеціального призначення з дислокацією у Хмельницькому.

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