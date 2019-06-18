ГПУ объявила в розыск одного из командиров "Беркута" за разгон акции в 2013

Управлением специальных расследований ГПУ привлечен к уголовной ответственности командир ПМОП "Беркут" при ГУ МВД Украины в г. Киеве за превышение власти во время протестов относительно прекращения застройки архитектурного памятника "Гостиного двора" в Киеве в 2013 году. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ).

Отмечается, что правоохранители 18 февраля 2013 года во время проведения гражданами мирной акции протеста по прекращению застройки архитектурного памятника "Гостиного двора" в Киеве и недопущения перестройки ее на торгово-развлекательный комплекс, применили силу к участникам акции протеста и других прохожих граждан. Тогда они задержали 40 человек, в том числе двух народных депутата Украины. 11 гражданам правоохранители причинили телесные повреждения.

"Командиру полка милиции "Беркут", его заместителю и начальнику отдела охраны общественной безопасности райуправления полиции в предусмотренный законом способ сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 346, ч. 1 ст. 351, ст. 340 УК Украины", - говорится в сообщении.

В связи со скрытностью подозреваемых от следствия, они объявлены в розыск.

Напомним, начальник Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что во время проведения отдельных следственных экспериментов правоохранителям удалось получить дополнительные доказательства в делах относительно преступлений на Майдане. Горбатюк сообщал, что следственные эксперименты на Аллее Героев Небесной сотни в Киеве по делам Майдана частично завершены.