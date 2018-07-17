ГПУ объявила подозрение фигуранту дела об убийстве журналиста Сергиенко

4 апреля 2014 года журналист Василий Сергиенко был избит и похищен из двора собственного дома, потом его нашли убитым

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) объявила подозрение фигуранту дела об убийстве журналиста и участника "Самообороны Евромайдана" Черкасской области Василия Сергиенко. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Как отмечает ГПУ, проходит расследование за фактом формирования преступной организации, представители которой похитили Василия Сергиенко, а потом его жестоко убили.

Так, подозреваемому вручено копию ходатайства к следственному судье Печерского районного суда Киева относительно избрания меры пресечения в виде содержания под стражей, которое должно рассматриваться 17 июля 2018 года.

Напомним, что 4 апреля 2014 года журналист Василий Сергиенко был избит и похищен из двора собственного дома в городе Корсунь-Шевченковский. На следующий день его тело нашли за 15 километров от города в Виграивському лесу с наручниками на руках и следами жестоких пыток.

Отметим, что 11 апреля 2017 года был задержан подозреваемый в убийстве журналиста Сергиенко.

16 мая 2017 года в Киеве задержали организатора убийства журналиста Василия Сергиенко.