ГПУ оголосила підозру фігуранту справи про вбивство журналіста Сергієнка

4 квітня 2014 року журналіст Василь Сергієнко був побитий та викрадений з двору власного будинку, потім його знайшли вбитим

Генеральна прокуратура України (ГПУ) оголосила підозру фігуранту справи про вбивство журналіста та учасника "Самооборони Євромайдану" Черкаської області Василя Сергієнка. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Як зазначає ГПУ, здійснується розслідування за фактом створення злочинної організації, представники якої викрали Василя Сергієнка, а потім його жорстоко вбили.

Так, підозрюваному вручено копію клопотання до слідчого судді Печерського районного суду Києва щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яке має розглядатись 17 липня 2018 року.

Нагадаємо, що 4 квітня 2014 року журналіст Василь Сергієнко був побитий та викрадений з двору власного будинку у місті Корсунь-Шевченківський. Наступного дня його тіло знайшли за 15 кілометрів від міста у Виграївському лісі з кайданками на руках та слідами жорстоких катувань.

Відзначимо, що 11 квітня 2017 року був затриманий підозрюваний у вбивстві журналіста Сергієнко.

Також 16 травня 2017 року у Києві затримали організатора вбивства журналіста Василя Сергієнко.