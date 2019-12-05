ГПУ обвинила РФ в военных преступлений во время боев за Иловайск и Дебальцево

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) направила информационное сообщение в Международный уголовный суд (МУС) в связи с военными преступлениями, совершенными во время боев за Иловайск и Дебальцево. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Как сообщили в ГПУ, суть сообщения состоит в том, что в период боев за Иловайск и Дебальцево пророссийская организованная группа "Казачий союз "Область войска Донского" провела 9 внесудебных казней украинских военнослужащих.

"Украина предоставила фото- и видеодоказательства, которые прямо указывают на факт захвата украинских военных в плен, показания очевидцев убийств пленных, документы, подтверждающие смерть военнослужащих в плену. В сообщении освещена и практика ведения боевых действий "чужими руками", то есть привлечение Российской Федерацией в конфликт подконтрольных ей незаконных вооруженных формирований", - сообщили в Генпрокуратуре.

Отмечается, что всего ГПУ было направлено в МУС 5 сообщений о событиях на Донбассе. В частности, они касались ответственности за совершение военных преступлений и преступлений против человечности лидерами так называемых "ДНР" - Игорем Гиркиним (Стрелков), Александром Захарченко, Игорем Безлером и другим.

Ранее РБК-Украина писало, что в ГПУ 22 октября был создан департамент по надзору в уголовных делах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта. Новый департамент будет заниматься расследованием преступлений против основ национальной безопасности, военных преступлений и преступлений против человечности.

Также сообщалось, что в октябре из Офиса президента были изъяты документы, которые касаются обстоятельств проведения антитеррористической операции в августе 2014 года в районе Иловайска.