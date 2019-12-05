ГПУ звернулася в Міжнародний суд з-за військових злочинів РФ під час боїв за Іловайськ та Дебальцеве

Генеральна прокуратура України (ГПУ) направила інформаційне повідомлення в Міжнародний кримінальний суд (МКС) у зв'язку з військовими злочинами, вчиненими під час боїв за Іловайськ та Дебальцеве. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГПУ.

Як повідомили в ГПУ, суть повідомлення полягає в тому, що в період боїв за Іловайськ та Дебальцеве проросійська організована група "Козачий союз "Область війська Донського" провела 9 позасудових страт українських військовослужбовців.

"Україна надала фото - та відеодокази, які прямо вказують на факт захоплення українських військових в полон, свідчення очевидців вбивств полонених, документи, що підтверджують смерть військовослужбовців у полоні. У повідомленні освітлена і практика ведення бойових дій "чужими руками", тобто залучення Російською Федерацією в конфлікт підконтрольних їй незаконних збройних формувань", - повідомили в Генпрокуратурі.

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