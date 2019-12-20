ГПУ сменила группу прокуроров по делу Шеремета

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) обновила группу прокуроров, которые осуществляют процессуальное руководство в деле по убийству журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Сообщается, что процессуальный надзор в производстве обеспечивают шесть прокуроров ГПУ.

"20 декабря 2019 обновлено группу прокуроров, осуществляющих процессуальное руководство в производстве по убийству Павла Шеремета", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что 19 декабря прокурор Генеральной прокуратуры Украины Александр Лукашенко, согласовывавший подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета, не прошел переаттестацию. Он будет уволен из органов прокуратуры.

Также сообщалось, что Апелляционный суд Киева принял решение о переносе рассмотрения апелляционной жалобы на арест Андрея Антоненко, который является фигурантом дела об убийстве Шеремета. Заседание было перенесено из-за неявки прокуроров. В ГПУ отметили, что неявка была связана с ненадлежащим информированием прокуроров о заседании и несвоевременном поступлении материалов из Печерского районного суда.