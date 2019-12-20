ГПУ змінила групу прокурорів у справі Шеремета

Генеральна прокуратура України (ГПУ) оновила групу прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Повідомляється, що процесуальний нагляд у виробництві забезпечують шість прокурорів ГПУ.

"20 грудня 2019 оновлено групу прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у провадженні щодо вбивства Павла Шеремета", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що 19 грудня прокурор Генеральної прокуратури України Олександр Лукашенко, узгоджував підозри фігурантам справи про вбивство Павла Шеремета, не пройшов переатестацію. Він буде звільнений з органів прокуратури.

Також повідомлялося, що Апеляційний суд Києва ухвалив рішення про перенесення розгляду апеляційної скарги на арешт Андрія Антоненко, який є фігурантом справи про вбивство Шеремета. Засідання було перенесено через неявку прокурорів. У ГПУ зазначили, що неявка була пов'язана з неналежним інформуванням прокурорів про засідання і несвоєчасному надходженні матеріалів з Печерського районного суду.