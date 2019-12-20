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Рассмотрение апелляции на арест фигуранта дела Шеремета перенесли

Новости » Общество     20.12.2019 - 11:59
Рассмотрение апелляции на арест фигуранта дела Шеремета перенесли
Фото: Андрей Антоненко (РБК-Украина)

Рассмотрение апелляции перенесли на понедельник, 23 декабря

Апелляционный суд Киева принял решение о переносе рассмотрения апелляционной жалобы на арест Андрея Антоненко, который является фигурантом дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

Как сообщается, рассмотрение апелляции на содержание под стражей военнослужащего Антоненко должно было состояться сегодня, 20 декабря, однако суд решил перенести заседание на понедельник, 23 декабря, из-за неявки прокуроров.

Отмечается, что сегодня на рассмотрение апелляции пришли нардеп Яна Зинкевич, экс-нардеп Оксана Корчинская и майор Сил специальных операций Алексей Никифоров, которые выражали готовность взять Антоненко на поруки.

Напомним, ранее сообщалось, что защита Антоненко, которого считают подозреваемым в организации убийства Шеремета подала апелляцию на решение Печерского районного суда города Киева относительно содержания его под стражей. Апелляционная жалоба была зарегистрирована 18 декабря.

Также РБК-Украина писало, что Антоненко отказывается давать показания по делу об убийстве Шеремета. Отказ от дачи показаний Антоненко объяснил тем, что считает следствие по делу Шеремета предвзятым.

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