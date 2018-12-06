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В ГПУ назвали количество подозреваемых по делам Майдана

Новости » Общество    06.12.2018 - 10:06
В ГПУ назвали количество подозреваемых по делам Майдана
Фото: Сергей Горбатюк (РБК-Украина)

Статус подозреваемого по делам Майдана имеют 438 человек

На сегодняшний день подозреваемыми по так называемым делам Майдана проходят 438 человек. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

По его словам, на сегодня подозреваемых всего 438 человек.

"Это и правоохранители, и "титушки", и активисты Майдана. Конкретно по киевским эпизодам у нас 297 подозреваемых, в розыске где-то 101 человек", - отметил Горбатюк.

Он также добавил, что под стражей по событиям в Киеве находятся 12 человек: пятеро "беркутовцев", экс-начальник столичного управления СБУ, командир роты харьковского "Беркута" и несколько "титушек".

"Из числа 52 осужденных реальный срок лишения свободы получили девять "титушек", - подчеркнул Горбатюк.

Напомним, ранее сообщалось, что по делам Майдана завершили следствие против экс-замглавы Днепровского райсуда Александра Дзюбы. Его обвиняют в незаконном преследовании активистов.

Отметим, в октябре адвокаты Небесной Сотни заявляли, что расследование убийств на Майдане находится под угрозой из-за затягивания работ на Институтской.

 

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Новости Украины ГПУМайданСергей Горбатюк
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