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ГПУ направила в суд дело в отношении Жириновского

Новости » Общество    25.10.2018 - 16:20
Фото: Владимир Жириновский (kremlin.ru)
Фото: Владимир Жириновский (kremlin.ru)

Жириновский и российские депутаты собирали средства для боевиков на Донбассе

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) направила в суд обвинительный акт в отношении глав комитетов Госдумы РФ, обвиняемых в финансировании терроризма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook спикера ГПУ Андрея Лысенко.

Сообщается, что ГПУ продолжает работу по установлению фактов, подтверждающих причастность топ-чиновников РФ в поддержке и материальном обеспечении террористических организаций Луганская и Донецкая "народные республики".

Ранее ГПУ получено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении Владимира Жириновского, Михаила Дегтярева и Алексея Диденко, подозреваемых в финансировании терроризма.

Обвинительные акты по ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 258-5 УК Украины вручены защитникам Жириновского, Диденко и Дегтярева и направлены в Шевченковский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.

ГПУ направила в суд дело в отношении Жириновского

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Шевченковский районный суд Киева разрешил Генпрокуратуре начать заочное расследование в отношении Жириновского. По данным следствия, Жириновский и российские депутаты собирали деньги для боевиков на Донбассе.

Служба безопасности Украины 24 октября вызвала Жириновского на допрос.

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