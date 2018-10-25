ГПУ направила в суд дело в отношении Жириновского

Фото: Владимир Жириновский (kremlin.ru)

Жириновский и российские депутаты собирали средства для боевиков на Донбассе

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) направила в суд обвинительный акт в отношении глав комитетов Госдумы РФ, обвиняемых в финансировании терроризма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook спикера ГПУ Андрея Лысенко.

Сообщается, что ГПУ продолжает работу по установлению фактов, подтверждающих причастность топ-чиновников РФ в поддержке и материальном обеспечении террористических организаций Луганская и Донецкая "народные республики".

Ранее ГПУ получено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении Владимира Жириновского, Михаила Дегтярева и Алексея Диденко, подозреваемых в финансировании терроризма.

Обвинительные акты по ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 258-5 УК Украины вручены защитникам Жириновского, Диденко и Дегтярева и направлены в Шевченковский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Шевченковский районный суд Киева разрешил Генпрокуратуре начать заочное расследование в отношении Жириновского. По данным следствия, Жириновский и российские депутаты собирали деньги для боевиков на Донбассе.

Служба безопасности Украины 24 октября вызвала Жириновского на допрос.