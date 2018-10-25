ГПУ направила в суд справу проти Жириновського

Фото: Володимир Жириновський (kremlin.ru)

Жириновський і російські депутати збирали кошти для бойовиків на Донбасі

Генеральна прокуратура України (ГПУ) направила до суду обвинувальний акт стосовно голів комітетів Держдуми РФ, обвинувачених у фінансуванні тероризму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення в Facebook спікера ГПУ Андрія Лисенка.

Повідомляється, що ГПУ продовжує роботу по встановленню фактів, що підтверджують причетність вищого керівництва РФ у підтримці та матеріальному забезпеченні терористичних організацій Луганська і Донецька "народні республіки".

Раніше ГПУ отримано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно Володимира Жириновського, Михайла Дегтярьова і Олексія Діденка, підозрюваних у фінансуванні тероризму.

Обвинувальні акти за ч. 3 ст. 27 3 ч. ст. 258-5 КК України вручено захисникам Жириновського, Діденка та Дегтярьова і направлено до Шевченківського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Шевченківський районний суд Києва дозволив Генпрокуратурі почати заочне розслідування щодо Жириновського. За даними слідства, Жириновський і російські депутати збирали гроші для бойовиків на Донбасі.

Служба безпеки України 24 жовтня викликала Жириновського на допит.