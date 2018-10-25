ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

ГПУ направила в суд справу проти Жириновського

Новини » Суспільство    25.10.2018 - 16:20
Фото: Володимир Жириновський (kremlin.ru)
Фото: Володимир Жириновський (kremlin.ru)

Жириновський і російські депутати збирали кошти для бойовиків на Донбасі

Генеральна прокуратура України (ГПУ) направила до суду обвинувальний акт стосовно голів комітетів Держдуми РФ, обвинувачених у фінансуванні тероризму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення в Facebook спікера ГПУ Андрія Лисенка.

Повідомляється, що ГПУ продовжує роботу по встановленню фактів, що підтверджують причетність вищого керівництва РФ у підтримці та матеріальному забезпеченні терористичних організацій Луганська і Донецька "народні республіки".

Раніше ГПУ отримано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно Володимира Жириновського, Михайла Дегтярьова і Олексія Діденка, підозрюваних у фінансуванні тероризму.

Обвинувальні акти за ч. 3 ст. 27 3 ч. ст. 258-5 КК України вручено захисникам Жириновського, Діденка та Дегтярьова і направлено до Шевченківського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

ГПУ направила в суд справу проти Жириновського

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Шевченківський районний суд Києва дозволив Генпрокуратурі почати заочне розслідування щодо Жириновського. За даними слідства, Жириновський і російські депутати збирали гроші для бойовиків на Донбасі.

Служба безпеки України 24 жовтня викликала Жириновського на допит.

Суд заарештував 110 об'єктів нерухомості суддів ЖК "Новопечерські Липки" ГПУ відкрила справу проти 2 митників, які заподіяли державі збитків на 7 млрд гривень
Новини України ГПУДНРЛНРЖириновський
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся