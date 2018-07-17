ГПУ направила в суд дело в отношении бизнесмена, предлагавшего детективу НАБУ 800 тыс. долларов

Дело направлено в Печерский райсуд Киева

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) направила в суд дело в отношении бизнесмена, который предлагал детективу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) 800 тыс. долларов. Об этом говорится в сообщении на сайте ГПУ.

Так, ГПУ на данный момент завершила досудебное расследование по делу о подозрении известного бизнесмена-одессита, который предлагал детективу НАБУ взятку в 800 тыс. долларов.

Дело направлено в Печерский райсуд Киева.

Как отмечается, злоумышленник предлагал взятку за снятие арестов со счетов подконтрольных ему предприятий.

Отметим, речь идет об известном бизнесмене-контрабандисте Вадиме Альперине.

Напомним, ранее сообщалось, что детективу НАБУ предлагали взятку за закрытие дела, по которому арестованы 450 млн гривен.