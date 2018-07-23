ГПУ инициировала спецрасследование в отношении пяти фигурантов дела нардепа Ефремова

Слудствие будет идти в отношении бывших председателей Луганской области, их заместителей и нардепа

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) инициировала специальное расследование в отношении пяти фигурантов дела народного депутата Александра Ефремова. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Так, следствие будет идти в отношении народного депутата Сергея Горохова и бывших председателя Луганского областного совета Валерия Голенко, его первого заместителя Евгения Харина, Луганского городского головы Сергея Кравченко и его первого заместителя Николая Пилавова.

"В Печерский районный суд города Киева подано ходатайство об осуществлении специального досудебного расследования относительно лиц, которые подозреваются в совершении в первой половине 2014 года на территории Луганской области ряда тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений совместно с председателем депутатской фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины VII созыва Александром Ефремовым", - говорится в сообщении

Также в пресс-службе ГПУ добавляют, что дело Ефремова рассматривается в Старобельском районном суде Луганской области. К обвиняемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

"Подозреваемые в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины С. Горохов, В. Голенко, Есть. Харин, С. Кравченко и М. Пилавов находящихся в розыске, проведение которого поручено сотрудникам Службы безопасности Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, что в деле Ефремова рассматривают доказательства стороны обвинения.

Как известно, Швейцария рассекретила счета экс-главы Партии регионов Ефремова

В частности, в Швейцарии на счета, связанные с бывшим председателем фракции Партии регионов в Верховной раде Александром Ефремовым, начиная с 2006 года, поступили 33 млн швейцарских франков.