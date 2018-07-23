ГПУ ініціювала спецрозслідування щодо п'яти фігурантів справи нардепа Єфремова

Слідство буде йти щодо колишніх голів Луганської області, їх заступників та нардепа

Генеральна прокуратура України (ГПУ) ініціювала спеціальне розслідування щодо п'яти фігурантів справи народного депутата Олександра Єфремова. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Так, слідство буде йти щодо народного депутата Сергія Горохова та колишніх голови Луганської обласної ради Валерія Голенка, його першого заступника Євгена Харіна, Луганського міського голови Сергія Кравченка та його першого заступника Миколи Пілавова.

"До Печерського районного суду міста Києва подано клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування щодо зазначених осіб, які підозрюються у вчиненні в першій половині 2014 року на території Луганської області ряду тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень спільно з головою депутатської фракції Партії регіонів у Верховній Раді України VII скликання Олександром Єфремовим", - йдеться у повідомленні.

Також у прес-службі ГПУ додають, що справа Єфремова розглядається у Старобільському районному суді Луганської області. До обвинуваченого застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

"Підозрювані у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України С. Горохов, В. Голенко, Є. Харін, С. Кравченко та М. Пілавов перебувають в розшуку, проведення якого доручено співробітникам Служби безпеки України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у справі Єфремова розглядають докази сторони обвинувачення.

Як відомо, Швейцарія розсекретила рахунки екс-глави Партії регіонів Єфремова

Зокрема, в Швейцарії на рахунки, пов'язані з колишнім головою фракції Партії регіонів у Верховній раді Олександром Єфремовим, починаючи з 2006 року, надійшли 33 млн швейцарських франків.