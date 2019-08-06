В ГПУ анонсировали новые подозрения по делу о давлении на ВККС

Генеральная прокуратура может вручить подозрения должностным лицам из Государственной судебной администрации, Офиса омбудсмена и других органов власти в деле о давлении на Высшую квалификационную комиссию судей Украины. Об этом написал в своем Facebook пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Так, генпрокурор Юрий Луценко отметил, что четыре подозрения по делу о злоупотреблениях и давление на ВККС судьями Окружного административного суда Киева не являются последними.

"В эту и следующую неделю мы изучим возможность вручения подозрений другим участникам схемы давления на ВККС. В частности, речь идет о должностных лицах Судебной администрации, Офиса омбудсмена и ряда других органов власти и других судей, которые были втянуты в вероятно незаконные схемы. Также будут проведены следственные действия и экспертиза голосов, которые были записаны в рамках проведения прослушивания служебных кабинетов", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Луценко, отрабатываются и эпизоды, не связанные с ВККС, где другие должностные лица как предыдущей, так и нынешней власти фактически пытались в ручном режиме использовать Окружной административный суд для принятия тех или иных нужных им политических и экономических решений.

"Юрий Луценко также пообещал рассекречивать эпизоды, которые пока остаются засекреченными, анализировать их, и в случае достаточности оснований объявлять подозрения по другим эпизодам, не связанным с ВККС. Глава ГПУ подчеркнул, что ключевое событие в календаре состоится уже на следующей неделе", - написал Лысенко.

Кроме того, в Генпрокуратуре сообщили, что представление о мерах пресечения в отношении 4-х судей, которым объявлены подозрения, будут переданы в Высший совет правосудия до конца этой недели. А после разрешения ведомства представления направят в суд.

"В суде мы будем ходатайствовать о мере пресечения - отстранение их от занимаемой должности. Это будет главным сигналом - готова ли вся судебная система к адекватной оценке действий своих коллег", - подчеркнул Лысенко.

Напомним, ранее сообщалось, что всем судьям ОАСК, которых вызывали на допросы в Генеральную прокуратуру Украины, вручили подозрения.

Как писало РБК-Украина ранее, в ГПУ 2 августа допросили главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка. Главе ОАСК вручили уведомление о подозрении.

Так, 26 июля детективы НАБУ провели ряд обысков в Окружном административном суде Киева, в том числе в кабинете главы суда Вовка. Отмечалось, что ГПУ зафиксировала вмешательства Окружного административного суда Киева в работу Государственного бюро расследований и других государственных органов власти. В ведомстве подчеркивали, что руководство ОАСК могло оказать давление на принятие решения Конституционным судом Украины (КСУ) по закону о незаконном обогащении.